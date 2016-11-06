Орнелла Мути готовит документы для получения российского гражданства

Итальянская актриса Орнелла Мути намерена получить российское гражданство и уже занимается подготовкой необходимых документов, сообщил ее российский коллега Александр Ревва, в клипе которого не так давно снялась итальянка.

О своих планах Орнелла Мути рассказала на презентации клипа "Как Челентано". В клипе актриса сыграла саму себя, а Ревва – своего героя Артура Пирожкова, изображающего строптивого итальянца Адриано Челентано.

Мути неоднократно говорила, что у нее русские корни. Ее дедушка и бабушка жили в Петербурге, но вынуждены были эмигрировать. При этом в официальной биографии актрисы указано, что она родом из Эстонии.

3 ноября президент России Владимир Путин своим указом предоставил российское гражданство американскому актеру и продюсеру Стивену Сигалу.



