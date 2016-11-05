Российский МИД обвинил США в кибертерроризме

Отсутствие реакции США на информацию о грядущих кибератаках на Россию со стороны американских хакеров может свидетельствовать о том, что правительство Штатов к этим атакам причастно, заявляет российский МИД.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что хакерские сообщества Америки готовят серию кибератак на Россию, однако официальной реакции США на эти сообщения не последовало, пишет «Российская газета».

Российский МИД считает, что такая политика Соединенных Штатов дает основание подозревать эту страну в кибертерроризме государственного масштаба.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 5 ноября заявила, что если угрозы кибератак будут реализованы, Россия получит основания предъявить Вашингтону обвинение в государственном кибертерроризме.

Напомним, ранее телекомпания NBC News сообщила о подготовке нападения американских хакеров на Россию. Прошла информация и о некоем «секретном американском кибероружии», которое хакеры готовы применить.