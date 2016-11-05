В России создан новый снайперский комплекс для спецслужб

Глава Центрального НИИ точного машиностроения Дмитрий Семизоров сообщил о том, что к серийным поставкам готов новый снайперский комплекс, разработанный специально для российских спецслужб.

Руководитель ЦНИИТОЧМАШ сообщил во время презентации новой винтовки российскому вице-премьеру Дмитрию Рогозину о том, что данные винтовки успешно прошли государственные испытания. Согласно информации ТАСС, работа межведомственной комиссии уже завершилась, оружию присвоены литеры.

Предполагается, что первая поставка нового снайперского комплекса будет осуществляться для нужд ФСО РФ. Семизоров уточнил, что уже есть заказ, однако первая партия будет небольшой.