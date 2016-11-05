Требования к начинающим водителям будут усилены

Сегодня заместитель начальника Госавтоинспекции МВД РФ Владимир Кузин сообщил, что к начинающим водителям будут предъявляться более серьезные требования.

Разработаны системы поправок в Правила дорожного движения, в которых указаны требования к начинающим водителям со стажем вождения автомобиля до двух лет, передает портал "Газета.Ru". Согласно проекту, в этом случае предусматривается ограничение скорости до 70 километров в час на абсолютно любой дороге. Кроме того, новоиспеченные автомобилисты не имеют права буксировать другие транспортные средства.

Отмечается также, что начинающим мотоциклистам и владельцам мопедов запретят перевозить пассажиров.