Смольный взялся за меню своих горожан, и, как часто это в Петербурге случается, не с той стороны проблемы. На первый взгляд руководители рассудили здраво: Петербург – одно из главных туристических направлений в России, и рестораны Северной столицы нужно выводить на новый уровень. Даже в красивую форму все облекли: Первый ресторанный фестиваль.

И цель тут же определилась - популяризация так называемой «петербургской кухни», которая впитала в себя многочисленные традиции разных стран и народов.

Только, как всегда, на первое место вышла форма деятельности: меню по фиксированной цене, самые дорогие и изысканные блюда можно будет попробовать недорого на протяжение всего одного месяца - ноября. Причём, участники выступают в совершенно разных форматах – от заведений быстрого питания до элитных ресторанов.

Организаторы наивно полагают, что благодаря Ресторанному фестивалю жители Северной столицы составят более полное представление о разнообразии петербургской кухни.

Посетителя ресторанов прежде всего интересует, чем его кормят, наличие калорий, изложение всех ингредиентов, т.е. исходных продуктов, на каком масле или жире все эти изысканные блюда приготовлены, кто поставляет продукты, используются ли эмульгаторы (Е471 и Е475). Обе эти добавки производятся из натуральных жиров, химически родственны жирам, и в организме ведут себя точно так же, как и все жиры.

Организаторы полагают, что благодаря Ресторанному фестивалю петербуржцы составят более полное представление о разнообразии петербургской кухни. Дай-то бог, а с чего-то ведь надо начинать.

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