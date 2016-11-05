О бедной Поклонской замолвите слово….

Вот уже несколько дней в сети и СМИ не утихает буря в стакане! Только ленивый еще не прошелся по высказыванию Натальи Поклонской по поводу экспертизы на предмет оскорбления чувств верующих в одном еще не вышедшем, но уже всем известном фильме. Мне, честно говоря, фигура самой Натальи Владимировны до сегодняшнего дня была почти безразлична. Ну, приятная девушка, в одночасье ставшая символом обновления в Крыму. Ну, может быть неплохой специалист в своей области. Но не больше. Однако, события последних трех дней пробудили в моей душе чувство женской солидарности. Посудите сами. Человек не убил, не украл, не призвал к войне, а просто брякнул глупость. А его со всех сторон запинали. Жалко девушку. Честное слово. Я не призываю просто сделать вид, что ничего не было, но давайте будем последовательны.

Два года назад, когда госпожа Поклонская была назначена Руководителем Крымской прокуратуры, как все умилялись, пересылали друг другу ролики «НашМяш». Играет на рояле – какая умница, имеет собственные принципы – ого, да в таком возрасте и такие принципы! Молодец какая! А еще на лицо прекрасна. Хоть японские аниме рисуй! Ну, да, были какие-то ляпы. Вот прошла с портретом царя в Бессмертном полку. Ну, мило же. Не важно, что тот самый царь мученическую смерть принял задолго до Великой Отечественной. Девушка с принципами. А теперь представьте себя на месте новоявленного прокурора. Вот вам, именно вам выпало вдруг такое внимание. СМИ про вас пишут, вас цитируют. Телеканалы в очередь выстраиваются. Вы еще и выбирать можете – с этими хочу общаться, а с этими – не хочу. Почему? А не хочу и все тут! Так и жила Наталья Владимировна в обстановке всеобщего обожания все два года. Пока не решила в Думу пойти. Вот тут проблемы и начались. Оказалось, что это в Крыму она «НашМяш» в единственном экземпляре. А в Думе – Няшей и не сосчитать. И правильно. Должны быть красивые женщины в политике. Только заниматься они должны исключительно женскими направлениями: социальные аспекты, образование, медицина. Эдакий образ женщины-матери. Но в целом политика - дело сугубо мужское. А мужчины делят женщин исключительно на две категории «Прелесть, какая глупенькая!» и «Ужас, какая дура!» И первым же свои заявлением госпожа Поклонская перевела себя из одной категории в другую! Господа хорошие! Не пинайте, помогите научиться быть политиком. Ведь на них-то у нас никто не учит. Можно быть хорошим прокурором, артистом, колхозником, передовиком производства – но никаким политиком. Ибо это всегда интриги и многоходовка! А тут пришел человек хороший, должно быть, им же мы два года восхищались! И этот человек верит, что в одиночку может изменить мир к лучшему. Что в этом плохого? Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Здесь не топтать, а наставлять надо. Конечно, «Няше» надо помнить, что с того, момента, как она встала на скользкий для женщин политический путь, все высказывания не могут быть личными. Это закон такой. Вот у меня могут быть личные высказывания. В крайнем случае редакция напишет, что не разделяет точку зрения автора – и все! А вот у политика любое высказывание – отражение линии фракции, партии, или еще там чего! Я бы на ее месте взяла себе на работу консультанта, который бы помогал разбираться в темных водах PR и информационных войн. И прежде, чем что-то заявлять, советовалась бы со «старшими товарищами». В любом случае, как говорят психологи, где травма – там ресурс. Надеюсь, что данная ситуация не озлобит, а сделает госпожу Поклонскую сильнее и мудрее!

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