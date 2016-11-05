С начала текущего года Роспотребнадзор заблокировал 17 тонн сладостей

Сегодня стало известно, что с начала текущего года Роспотребнадзор заблокировал около 17 тонн кондитерских изделий.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, объяснив причину подобного решения - все эти сладости не соответствовали нормативным требованиям, передает ТАСС. Согласно последней информации, Роспотребнадзор провел около 62 тысяч проб, в ходе которых было обнаружено 0,1% химически токсичных соединений в кондитерских изделиях.

Уточняется также, что несоответствие по ряду микробиологических показателей было выявлено лишь в 5,4% случаев. Кроме того, ведомство приняло решение провести проверки в 12 тысячах различных предприятий страны.