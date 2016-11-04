Министр обороны Алжира сообщил журналистам об уничтожении одного из высоких авторитетов в террористической группировке «Аль-Каида» (запрещена в России) - Абу Харуна. Уничтожили террориста солдаты ВС Алжира.

Военнослужащие правительственной армии Алжира в ходе спецоперации ликвидировали двух опасных боевиков в районе Джиджель. Один из убитых был опознан как лидер североафриканского филиала группировки «Аль-Каида» Абу Харун, передает агентство Sputnik. Второй террорист был сопровождающим лицом при Абу Харуне.

При этом министр обороны страны уточнил, что у боевиков изъяты два пулемета и патроны к ним.