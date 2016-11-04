Роскомнадзор хочет закрыть еще один порносайт

Самый массовый российский сайт для просмотра «взрослого» видео хотят закрыть. Инициатива исходит от Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Роскомнадзор направил Pornolab.net соответствующее письмо, где требует удалить с сайта информацию, которая запрещена на территории России, при этом какой именно контент следует удалить, не уточняется, передает «Дождь».

В письме Роскомнадзор требует удалить «противоправную информацию», а в противном случае грозит блокировкой сайта.

Ни провайдер хостинга, ни владелец сайта недоумевают, какую именно информацию требует от них удалить регулятор.

Роскомнадзор при этом ссылается на знаменитое решение тольяттинского суда от 25 августа, по решению которого ранее уже перестали работать Pornhub и YouPorn.

На Pornolab в настоящее время зарегистрировано более 1,7 миллиона пользователей. Сайт начал работу в 2008 году.

Ранее "АН-онлайн" сообщали, что Суд Тольятти принял свое историческое решение по законам, которые действовали в 1910 и 1923 годах, - законодательство современно России порно смотреть не запрещает.