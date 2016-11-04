День народного единства в Крыму считают самым важным праздником и относятся к нему соответственно. В этот день по всему полуострову можно не только бесплатно посетить музеи, но и даже поводить хороводы.

Торжественное шествие в честь Дня народного единства в Симферополе задумали устроить необычно, устроив массовый хоровод, передает ТАСС.

Сообщается, что в массовом шествии по улицам города прошли более 10 тысяч человек. Демонстранты несли в руках российские триколоры и скандировали: "Крым. Россия. Навсегда!".

Шествие на центральной площади Симферополя завершилось не менее массовым хороводом. На площади Ленина люди в национальных костюмах народов Крыма и под звуки народных мелодий водили русский хоровод.

Симферопольцев ждет далее фестиваль "Соцветие культур Крыма", выставка работ местных мастеров, где представят и весь колорит кухни народностей Крыма, - их на полуострове 175.