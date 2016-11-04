В Алеппо не стреляют: объявлена гуманитарная пауза

В сирийском Алеппо прекращен огонь: началась объявленная ранее гуманитарная пауза. Правительственные войска не будут обстреливать город с 09.00 до 19.00 по местному времени (с 10.00 -20.00 по мск).

Десятичасовое молчание пушек ВС Сирии дает возможность мирным жителям покинуть осажденный город, а боевикам – сдаться правительственным войскам, передает «Росбалт».

Сирийская армия успешно отразила все попытки террористов перейти в контрнаступление, и боевики понесли серьезные потери. Теперь – им самое время подумать о целесообразности дальнейшего сопротивления, - так говорится в заявлении, сделанном информационным агентством САНА.

Ранее гумпауза была введена ВС Сирии совместно с российскими военными с 20 по 22 октября.

Террористы из Алеппо уходить отказались, а паузу использовали для перегруппировки сил и подготовки контрудара, пустив в действие даже химическое оружие.