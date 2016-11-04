В Москве наконец открыли памятник князю Владимиру

В пятницу, 4 ноября, в День народного единства на Боровицкой площади в Москве открыли памятник крестителю Руси князю Владимиру.

На открытии долгожданного монумента выступили президент Российской Федерации Владимир Путин, патриарх Московский и всея Руси Кирилл, а также вдова и помощница писателя Александра Солженицына Наталья, передает сегодня телеканал «Россия 24».

Ранее сегодня министр образования и науки России Ольга Васильева заметила, что установка памятника князю Владимиру именно сегодня, в День народного единства - это очевидная историческая параллель. Она также выразила надежду на то, что монумент станет новым символом столицы.