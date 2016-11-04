Владимир Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому в Москве

Днем в пятницу, 4 ноября, президент России Владимир Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади в Москве в честь Дня народного единства.

Ранее сегодня в столице состоялось шествие "Мы едины", в котором приняли участие 80 тысяч человек. Возложение цветов к памятнику стало первым праздничным мероприятием с участием Путина. Как сообщает РИА "Новости", в церемонии принимали участие патриарх Московский и всея Руси Кирилл, председатель Совета муфтиев РФ Равиль Гайнутдин, председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин, главный раввин страны Берл Лазар, глава Русской православной старообрядческой церкви Корнилий и многие другие.

Ранее стало известно, что 4 ноября президент РФ и патриарх Кирилл намерены вместе открыть памятник князю Владимиру на Боровицкой площади.