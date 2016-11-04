Ученые: в следующем году в мире умрут от инфекций 3 млн. детей

Страшные прогнозы сделали специалисты Всемирного совета по гигиене. По их словам, в следующем году ожидается немалая детская смертность. По оценкам специалистов, в мире можете уйти из жизни три миллиона детей до пяти лет. И все они станут жертвами инфекций.

Эксперты видят причину такой высокой смертности в несоблюдении элементарных правил гигиены. Так, по их оценкам, больше половины жителей планеты замечены в этом. А ведь вполовину снизить смертность от диареи может простое использования мыла для мытья рук, сообщает rosbalt.ru.

Также специалисты советуют реже назначать антибиотики малышам, так как они вызывают возникновение устойчивости у микробов.