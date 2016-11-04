В ноябре земляне смогут увидеть суперлуние и звездопады

Ближайший месяц, по словам астрономов, обещает быть богатым на события. Так, жители планеты смогут понаблюдать за целым рядом интересных явлений.

Самые яркие из них – это суперлуние и звездопад. Первое стоит ожидать в ночь на 14 ноября. В это время Луна окажется на наиболее близком расстоянии от Земли. В последний раз на таком расстоянии ее можно было увидеть в середине прошлого века. Те, у кого есть специальное оборудование, смогут даже разлядеть лунную поверхность, сообщает mk.ru.

Звездные дожди пройдут в ночь на 11 и на 16 ноября. Второй будет интенсивней первого. Однако все равно зрелище обещает быть незабываемым. Ожидается, что в час буде падать по 10-15 звезд.