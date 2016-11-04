Сегодня открылась новая станция МЦК

В пятницу, 4 ноября, в 5.30 по московскому времени, открылась тридцатая по счету станция МЦК под названием "Зорге".

Данную информацию предоставил сегодня заместитель мэра столицы Максим Ликсутов, который заметил, что новая станция МЦК даст возможность жителям районов Хорошевский и Хорошево-Мневники выбирать более удобные маршруты. Предполагается, что пассажиропоток станции "Зорге" будет ежедневно составлять 3,5 тыс. человек.

Как уточняет ТАСС, к настоящему моменту транспортно-пересадочный узел "Зорге" является одним из самых масштабных на МЦК - его общая площадь достигает 13,8 км.