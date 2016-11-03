Американский боец смешанного стиля ММА Джефф Монсон, не так давно ставший гражданином России, запустил собственный онлайн-проект на RT, в котором он будет комментировать мировые события.

В первый выпуске проекта, выходящего на платформах Facebook и “ВКонтакте”, Монсон оценил деятельность Барака Обамы на посту президента США и выразил желание отправить его в нокаут за то, что он не выполняет данные им обещания.

Так, Монсон напомнил, что в рамках предвыборной кампании Обама обещал добиться закрытия кубинской тюрьмы Гуантанамо, которая, тем не менее, продолжает работать по сей день. Кроме того, боец отметил, что при нынешнем президенте Соединенные Штаты бомбили семь государств, хотя в 2009 году Обама получил Нобелевскую премию мира за “укрепление сотрудничества между народами”.