Дадин объяснил, почему врачи не обнаружили следов насилия

Широкий общественны резонанс получило заявление отбывающего наказание в колонии оппозиционера Ильдара Дадина о том, что сотрудники колонии применяют к нему меры физического воздействия - пытки и побои.

Однако независимые врачи, приглашенные для обследования оппозиционера, не обнаружили на его теле следов побоев. На встрече Дадина с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой он объяснил, почему это могло произойти. По словам Дадина, в момент избиения он был в одежде, поэтому следов на его теле не осталось.

При этом Москалькова заявила, что применение наручников было в рамках закона после того, как Дадин отказался покидать камеру по требованию сотрудников колонии. Однако омбудсмен отметила, что верит и заключенному, и сотрудникам, и рекомендовала перевести Дадина в другую колонию вне зависимости от результатов расследования.

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