Тверские депутаты за ужесточение ответственности за нарушение тишины ночью
3 ноября 2016, 16:49 [ «АН-Тверь» ]
Тверской парламент поддержал законодательную инициативу коллег из Еврейской автономной области по внесению в Государственную Думу проекта федерального закона, предлагающего изменения в Кодекс об административных правонарушениях.
Депутаты Законодательного Собрания Еврейской автономной области обратились к своим коллегам с просьбой поддержать законодательную инициативу, вносящую изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Предлагается установить административную ответственность за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время.
— У нас в Тверской области в 2014 году принят региональный закон «О нарушении тишины»,— пояснил председатель постоянного комитета Законодательного Собрания Тверской области по государственному устройству и местному самоуправлению Александр Клиновский.— Однако его практическая реализация проходит не так качественно, как хотелось бы. У правоохранительных органов нет достаточных полномочий, чтобы наказывать нарушителей. Поэтому мы поддержали обращение депутатов ЕАО, которые вышли с законодательной инициативой в Государственную Думу.
В случае принятия нижней палатой российского парламента изменений в административный Кодекс правом по составлению протоколов за нарушение тишины будут наделены должностные лица органов внутренних дел, а правом по их рассмотрению — органы внутренних дел и судьи.
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