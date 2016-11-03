Тверской парламент поддержал законодательную инициативу коллег из Еврейской автономной области по внесению в Государственную Думу проекта федерального закона, предлагающего изменения в Кодекс об административных правонарушениях.

Депутаты Законодательного Собрания Еврейской автономной области обратились к своим коллегам с просьбой поддержать законодательную инициативу, вносящую изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Предлагается установить административную ответственность за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время.

— У нас в Тверской области в 2014 году принят региональный закон «О нарушении тишины»,— пояснил председатель постоянного комитета Законодательного Собрания Тверской области по государственному устройству и местному самоуправлению Александр Клиновский.— Однако его практическая реализация проходит не так качественно, как хотелось бы. У правоохранительных органов нет достаточных полномочий, чтобы наказывать нарушителей. Поэтому мы поддержали обращение депутатов ЕАО, которые вышли с законодательной инициативой в Государственную Думу.

В случае принятия нижней палатой российского парламента изменений в административный Кодекс правом по составлению протоколов за нарушение тишины будут наделены должностные лица органов внутренних дел, а правом по их рассмотрению — органы внутренних дел и судьи.

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