В УФСИН не подтвердили информацию об отстранении начальника колонии, где сидит Дадин

Представитель карельского УФСИН Виталий Фефелов заявил, что появившаяся в ряде СМИ информация об отстранении от должности начальника колонии №7, в которой отбывает наказание Ильдар Дадин, не соответствует действительности.

По словам Фефелова, сообщения об увольнении начальника колонии Сергея Коссиева - не более чем “домыслы и слухи”, а на самом деле он находится в отпуске с завтрашнего дня. Тем не менее во ФСИН заверили, что если появятся доказательства хотя бы части утверждений Дадина о нарушениях в колонии и применении к заключенным пыток, виновные обязательно понесут наказание.

Ранее Дадина, заявившего о том, что он подвергается избиениям по месту отбывания наказания, уже осматривали независимые врачи, которые не обнаружили у него следов побоев и пыток.

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