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Поклонская назвала Ленина извергом и сравнила его с Гитлером

3 ноября 2016, 15:41 [ «АН-онлайн» ]

Поклонская назвала Ленина извергом и сравнила его с Гитлером
фото: globallookpress.com

Последний русский император Николай II – самый оболганный правитель в истории России. Такое мнение высказала в своем «Живом Журнале» Наталья Поклонская.

Как написала депутат Госдумы, над Николаем глумятся уже в течение нескольких десятилетий. При этом Поклонскую удивляет тот факт, что даже «изверги» двадцатого века не вызывают в народе такой антипатии, как царь. В число «извергов» бывший прокурор зачислила не только общепризнанных злодеев, вроде Адольфа Гитлера, но и основателя советского государства Владимира Ленина.

Накануне «АН-онлайн» писали о том, что Наталья Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить фильм «Матильда», одним из главных героев которого является Николай II. При этом Поклонская ленту не смотрела и, по ее словам, делать этого не собирается.

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