Христиане требуют отменить статью за оскорбление чувств верующих

Отменить статью 148 УК РФ об оскорблении чувств верующих, по крайней мере, в нынешнем виде. Петиция с соответствующим призывом опубликована на сайте Change.org и набрала более 6700 голосов за три недели.

Автор, москвичка Мария Рябикова и ещё несколько подписантов выражают мнение именно как верующие люди, что данная статья прямо противоречит как Конституции России, так и христианской морали. Она не столько помогает верующим, сколько дискредитирует религию, представляя её не как учение о милосердии, а как агрессивный культ в глазах атеистов.

Как отмечают авторы, не существует чёткого определения чувств верующих, и со стороны государства бессмысленная жестокость карать людей тюремными сроками и штрафами за их якобы оскорбление словами или картинками, без призывов к насилию и противоправным действиям. Такая чрезмерная опека церкви государством недопустима в цивилизованном обществе.

Сейчас наказание за оскорбление чувств верующих, независимо от того, есть ли заявление и доказуем ли моральный ущерб пострадавшего, составляют от 300 тысяч рублей штрафа до лишения свободы на год. С самого появления данная статья подвергалась общественной критике, однако по ней были наказаны уже немало граждан, в том числе упоминаемые авторами петиции блогеры.

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