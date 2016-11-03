Эти утомительные вкладчики

Москвичка Александра Корошева продолжает эксперимент по принуждению “Центробанка” к ответственности перед гражданами.



История переписки москвички Александры Корошевой с ЦБ длится уже почти полгода – и чем дальше, тем выше в ней градус абсурда. Вчерашняя студентка, едва начавшая работать и сумевшая отложить свои первые сбережения в банке, сделала для себя (и для страны) интересное открытие: Центральный банк позволяет себе манипулировать интересами вкладчиков. А значит, защита этих интересов для него – не такая уж первоочередная задача.



В июне Александра, просматривая сайт Хамовнического районного суда, случайно узнала о том, что в производстве этого суда находится иск от ОАО АК “Байкалбанк” к А.В. Вдовину, председателю “Азиатско-Тихоокеанского банка”. Речь шла о взыскании существенной суммы - более 200 миллионов рублей. Это открытие серьезно встревожило Корошеву, потому что именно в АТБ она хранила свои сбережения. И перспектива взыскания с его председателя двухсот миллионов, как подумалось девушке, ставила под угрозу не только безопасность ее вклада - но и вообще многие ее планы. (На банковском счете она понемногу откладывала деньги на новую зимнюю куртку).



Свои тревоги Корошева изложила в письме на имя председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной: «Поскольку в настоящее время в банке АТБ у меня размещены денежные средства по договору срочного банковского вклада, - писала Александра, - прошу оказать мне консультационную поддержку и подтвердить или опровергнуть правильность моих предположений относительно того, что в случае принятия судебными органами решения об удовлетворении требований ОАО АК "Байкалбанк", данный факт не отразится негативно на деловой репутации банка АТБ, его финансовой стабильности и, как следствие, возможности своевременно отвечать по обязательствам возврата привлеченных денежных средств физических лиц, в том числе по договорам вклада».



Основания для беспокойства относительно стабильности и платежеспособности АТБ у вкладчицы Корошевой были серьезные. О тяжбе “Байкалбанка” и Вдовина писали многие СМИ. В декабре 2015 года Вдовин занял в “Байкалбанке” порядка 200 миллионов рублей, однако через несколько месяцев перестал производить платежи по этому кредиту. Вскоре Центробанк, усомнившись в проводимых сделках, отключил “Байкалбанк” от системы электронных платежей, что есть прямой сигнал о грядущем отзыве лицензии. Акционеры “Байкалбанка” тогда провели стремительное расследование и поменяли руководство банка. В своих комментариях по поводу положения банка они говорили о том, что Вдовин мог состоять в сговоре с тогдашним председателем “Байкалбанка” Егоровым, и фактически они осуществили вывод этих 200 миллионов в расчете на скорое банкротство банка. То есть дело имело вполне внятную уголовную перспективу, что, как предположила Александра, вполне могло сказаться и на судьбе ее вклада.



Письмо Александры было переадресовано в Дальневосточное управление ЦБ, по адресу регистрации “АТБ”. Вскоре она получила оттуда ответ, и этот ответ ее обескуражил. На двух страницах, набранных убористым шрифтом, заместитель управляющего отделения ЦБ по Амурской области П.В. Прохоров представил Александре Корошевой полный перечень законов и инструкций ЦБ, регламентирующих порядок проведения проверки банков. Сообщил ей об основных принципах страхования вкладов в России, а также о том, что “Азиатско-Тихоокеанский банк выполняет все пруденциальные нормы деятельности и является участником системы страхования вкладов”. Подчеркнув, что «главной целью банковского регулирования» является забота об интересах вкладчиков, Прохоров резюмировал письмо сообщением о том, что “вкладчики свободны в выборе банка для размещения принадлежащих им средств”.



На прямой вопрос Корошевой о том, как скажется на репутации и платежеспособности “АТБ” взыскание с его председателя 200 миллионов рублей, Прохоров не давал никакого ответа.



Александру такое отношение банковского чиновника к ее человеческой проблеме обидело и раззадорило. ЦБ валяет дурака - а Александра решила заставить его уважать простых вкладчиков. Она подготовила новое письмо в Дальневосточное управление - все с той же просьбой к “уполномоченному органу государственной власти провести анализ деятельности Банка”. В этом новом письме Александра изложила все известные ей факты, заставляющие ее тревожиться по поводу стабильности АТБ: написала про суд, и про арест имущества Вдовина. “Одним из необходимых элементов для нормального функционирования Банка в соответствии с законодательством является… соответствие членов совета директоров кредитной организации требованиям к деловой репутации, - напомнила Александра Корошева чиновнику из ЦБ. - Банк России вправе запрашивать и получать на безвозмездной основе у федеральных органов исполнительной власти, их территориальных органов, юридических лиц сведения, позволяющие оценить соответствие требованиям к деловой репутации членов совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации критериям, установленным законом «О банках и банковской деятельности».



«Банк России осуществляет анализ деятельности кредитных организаций (банковских групп, банковских холдингов) в целях выявления ситуаций, угрожающих законным интересам вкладчиков», - подчеркнула Корошева в своем письме.



Между тем, есть некоторые основания полагать, что Центробанку и без рекомендаций вкладчицы Корошевой было все известно – и про деловую репутацию Вдовина, и про ситуацию в АТБ, «угрожающую законным интересам вкладчиков». Так в начале февраля банк нарушил норматив ликвидности, в связи с чем получил предписание от ЦБ. Возникшая ситуация – прямая предпосылка к отзыву лицензии. Однако отзывать лицензию у АТБ Центробанк не стал, даже несмотря на то, что банк нарушил сроки восстановления ликвидности, установленные в предписании.



Ситуация повторилась в апреле – и вновь без каких-либо санкций со стороны ЦБ.



Месяцем ранее, в марте, надзорный орган обнаружил в деятельности банка «операции, не имевшие очевидного экономического смысла». Затем банку Вдовина было вынесено еще одно предписание от ЦБ – об устранении выявленных в ходе проверки нарушений в области валютного законодательства и ведения бухучета. Был назначен штраф в 3 млн.



Очевидно: АТБ ходил буквально по кромке, каждый день рискуя потерять лицензию. Все эти факты не могли не быть известны специалистам Центробанка. Без сомнений, знали они и о сомнительной кредитной репутации председателя банка АТБ Вдовина, который, помимо нашумевшего займа в «БайкалБанке», успел взять и другие, вложив эти средства в весьма рискованные проекты. Однако по каким-то причинам Центробанк не счел необходимым информировать Александру Корошеву обо всех этих обстоятельствах. Ответ на вопрос «почему?» неочевиден. Вряд ли мелкая вкладчица Корошева, переживавшая по поводу покупки зимней куртки угрожала стабильности банковской системы России, или конкретно банку АТБ. Вероятнее, клерки ЦБ просто заигрались в небожителей, непривыкших держать перед кем-то ответ. Что им до новой куртки москвички Корошевой?



На днях Александра получила новый ответ из Центробанка - на сей раз за подписью другого зама управляющего, М.В. Рябова. Был он намного короче прежнего, с перечнем законов и подзаконных актов. И намного определенней.



“Отделение по Амурской области дальневосточного главного управления ЦБ РФ рассмотрело Ваше повторное обращение и сообщает следующее. Аналогичное Ваше обращение было рассмотрено Отделением по существу изложенных в нем вопросов. <...> Учитывая отсутствие новых доводов и обстоятельств в настоящем обращении, сообщаем что ранее доведенная до Вас позиция отделения не изменилась”. В заключении заместитель управляющего Рябов ставит Александру в известность о том, что согласно закону “О порядке рассмотрения обращений граждан” в случае, если гражданин повторяет запросы на которые ему ранее “неоднократно давались письменные ответы по существу”, уполномоченное лицо вправе принять решение о прекращении переписки.



Ну, то есть в отношении вкладчицы Корошевой такое решение, надо полагать, уже принято. И это решение - совершенно в логике всей деятельности Центробанка, который вообще предпочитает не вступать в переговоры – ни с бизнесом, ни с гражданами.





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