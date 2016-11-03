Эти утомительные вкладчики

СРОЧНО
|14:37  В Екатеринбурге во время случившегося потопа обнаружили мумию |13:44  В одной из московских квартир обнаружили тело сотрудника ФСБ |13:30  Стала известна причина, по которой запросил аварийную посадку Airbus А320 |13:10  Южной Осетии могут вернуть историческое название |12:58  ЦСКА разгромно проиграл «Монако» в Лиге чемпионов |12:25  В Липецке дети играли в бейсбол, используя вместо мяча котенка |12:04  Airbus А320 запросил разрешение на аварийную посадку в аэропорту Ростова-на-Дону |11:46  В детсаду Братска хулиган взял ребенка в заложники |11:25  В Ленинградской области расследуют дело о расстреле собак |11:19  Появились подробности инцидента с пассажиром в московском метро |10:13  В Подмосковье электричка столкнулась с "Камазом" |09:53  На кольцевой линии московского метро поезда не ходят из-за пассажира |09:04  Следствие начало проверку по факту гибели Олега Попова |02.11 23:33  Фрадков назначен главой совета директоров концерна “Алмаз-Антей” |02.11 22:45  В Махачкале задержан глава водоканала в связи с отравлениями горожан |02.11 22:24  СМИ: поле “Зенит-Арены” не соответствует требованиям ФИФА |02.11 22:03  В Подмосковье школьница упала с 17 этажа |02.11 20:55  В Челябинске родители утверждают, что малышей заставляли есть червей в детсаду |02.11 20:02  Альфонс скрылся с деньгами, взятыми его жертвой в кредит |02.11 19:40  В Москве маршрутка протаранила остановку с людьми |02.11 18:59  Сенатор расценил слова Керри как попытку объявить России войну |02.11 18:34  Реестр запрещенных террористических организаций пополнила секта “Аум Синрикё” |02.11 17:27  Лавров: Вашингтон должен пересмотреть отношение к Москве для диалога по Алеппо |02.11 14:48  В Тульской области объявлен режим ЧС: гибнет урожай |02.11 14:43  Шойгу анонсировал оборонительные меры против НАТО |02.11 13:36  Украина придумала, что надо писать на российских товарах, чтобы их не покупали |02.11 11:31  Россия вводит в сирийском Алеппо еще одну гуманитарную паузу |02.11 11:11  Чуда не случилось: «Ростов» проиграл «Атлетико» в Лиге чемпионов |02.11 09:44  А дерби-то ненастоящее! |02.11 09:44  Куда пропала Юлия Липницкая?

//Мы в соцсетях

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

helikon

//новости RtbSystem.com

//новости MIXADVERT.com

//новости 24СМИ

//Новости

//50 Плюс

//Пиши-Читай

//Новости news.net.finam.ru

//Поп-новости

//Общество

Эти утомительные вкладчики

3 ноября 2016, 15:04 [«АН-онлайн», Алина Шаргина ]

Эти утомительные вкладчики
russianlook.com

Москвичка Александра Корошева продолжает эксперимент по принуждению “Центробанка” к ответственности перед гражданами.

История переписки москвички Александры Корошевой с ЦБ длится уже почти полгода – и чем дальше, тем выше в ней градус абсурда. Вчерашняя студентка, едва начавшая работать и сумевшая отложить свои первые сбережения в банке, сделала для себя (и для страны) интересное открытие: Центральный банк позволяет себе манипулировать интересами вкладчиков. А значит, защита этих интересов для него – не такая уж первоочередная задача.

В июне Александра, просматривая сайт Хамовнического районного суда, случайно узнала о том, что в производстве этого суда находится иск от ОАО АК “Байкалбанк” к А.В. Вдовину, председателю “Азиатско-Тихоокеанского банка”. Речь шла о взыскании существенной суммы - более 200 миллионов рублей. Это открытие серьезно встревожило Корошеву, потому что именно в АТБ она хранила свои сбережения. И перспектива взыскания с его председателя двухсот миллионов, как подумалось девушке, ставила под угрозу не только безопасность ее вклада - но и вообще многие ее планы. (На банковском счете она понемногу откладывала деньги на новую зимнюю куртку).

Свои тревоги Корошева изложила в письме на имя председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной: «Поскольку в настоящее время в банке АТБ у меня размещены денежные средства по договору срочного банковского вклада, - писала Александра, - прошу оказать мне консультационную поддержку и подтвердить или опровергнуть правильность моих предположений относительно того, что в случае принятия судебными органами решения об удовлетворении требований ОАО АК "Байкалбанк", данный факт не отразится негативно на деловой репутации банка АТБ, его финансовой стабильности и, как следствие, возможности своевременно отвечать по обязательствам возврата привлеченных денежных средств физических лиц, в том числе по договорам вклада».

Основания для беспокойства относительно стабильности и платежеспособности АТБ у вкладчицы Корошевой были серьезные. О тяжбе “Байкалбанка” и Вдовина писали многие СМИ. В декабре 2015 года Вдовин занял в “Байкалбанке” порядка 200 миллионов рублей, однако через несколько месяцев перестал производить  платежи по этому кредиту. Вскоре Центробанк, усомнившись в проводимых сделках, отключил “Байкалбанк” от системы электронных платежей, что есть прямой сигнал о грядущем отзыве лицензии. Акционеры “Байкалбанка” тогда провели стремительное расследование и поменяли руководство банка. В своих комментариях по поводу положения банка они говорили о том, что Вдовин мог состоять в сговоре  с тогдашним председателем “Байкалбанка” Егоровым, и фактически они осуществили вывод этих 200 миллионов в расчете на скорое банкротство банка. То есть дело имело вполне внятную уголовную перспективу, что, как предположила Александра, вполне могло сказаться и на судьбе ее вклада.

Письмо Александры было переадресовано в Дальневосточное управление ЦБ, по адресу регистрации “АТБ”. Вскоре она получила оттуда ответ, и этот ответ ее обескуражил. На двух страницах, набранных убористым шрифтом, заместитель управляющего отделения ЦБ по Амурской области П.В. Прохоров представил Александре Корошевой полный перечень законов и инструкций ЦБ, регламентирующих порядок проведения  проверки банков. Сообщил ей об основных принципах страхования вкладов в России, а также о том, что “Азиатско-Тихоокеанский банк выполняет все пруденциальные нормы деятельности и является участником системы страхования вкладов”. Подчеркнув, что «главной целью банковского регулирования» является забота об интересах вкладчиков, Прохоров резюмировал письмо сообщением о том, что “вкладчики свободны в выборе банка для размещения принадлежащих им средств”.

На прямой вопрос Корошевой о том, как скажется на репутации и платежеспособности “АТБ” взыскание с его председателя 200 миллионов рублей, Прохоров не давал никакого ответа.

Александру такое отношение банковского чиновника к ее человеческой проблеме обидело и раззадорило. ЦБ валяет дурака - а Александра решила заставить его уважать простых вкладчиков. Она подготовила новое письмо в Дальневосточное управление - все с той же просьбой к “уполномоченному органу государственной власти провести анализ деятельности Банка”. В этом новом письме Александра изложила все известные ей факты, заставляющие ее тревожиться по поводу стабильности АТБ: написала про суд, и про арест имущества Вдовина. “Одним из необходимых элементов для нормального функционирования Банка в соответствии с законодательством является… соответствие членов совета директоров кредитной организации требованиям к деловой репутации, - напомнила  Александра Корошева чиновнику из ЦБ. - Банк России вправе запрашивать и получать на безвозмездной основе у федеральных органов исполнительной власти, их территориальных органов, юридических лиц сведения, позволяющие оценить соответствие требованиям к деловой репутации членов совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации критериям, установленным законом «О банках и банковской деятельности».

«Банк России осуществляет анализ деятельности кредитных организаций (банковских групп, банковских холдингов) в целях выявления ситуаций, угрожающих законным интересам вкладчиков», - подчеркнула  Корошева в своем письме.

Между тем, есть некоторые основания полагать, что Центробанку и без рекомендаций вкладчицы Корошевой было все известно – и про деловую репутацию Вдовина, и про ситуацию в АТБ, «угрожающую законным интересам вкладчиков». Так в начале февраля банк нарушил норматив ликвидности, в связи с чем получил предписание от ЦБ. Возникшая ситуация – прямая предпосылка к отзыву лицензии. Однако отзывать лицензию у АТБ Центробанк не стал, даже несмотря на то, что банк нарушил сроки восстановления ликвидности, установленные в предписании.

Ситуация повторилась в апреле – и вновь без каких-либо санкций со стороны ЦБ.

Месяцем ранее, в марте, надзорный орган обнаружил в деятельности банка «операции, не имевшие очевидного экономического смысла». Затем банку Вдовина было вынесено еще одно предписание от ЦБ – об устранении выявленных  в ходе проверки нарушений в области валютного законодательства и ведения бухучета. Был назначен штраф в 3 млн.

Очевидно: АТБ ходил буквально по кромке, каждый день рискуя потерять лицензию. Все эти факты не могли не быть известны специалистам Центробанка. Без сомнений, знали они и о сомнительной  кредитной репутации председателя банка АТБ Вдовина, который, помимо нашумевшего займа в «БайкалБанке», успел взять и другие, вложив эти средства в весьма рискованные проекты. Однако по каким-то причинам Центробанк не счел необходимым информировать Александру Корошеву обо всех этих обстоятельствах. Ответ на вопрос «почему?» неочевиден. Вряд ли мелкая вкладчица Корошева, переживавшая по поводу покупки зимней куртки угрожала стабильности банковской системы России, или конкретно банку АТБ. Вероятнее, клерки ЦБ просто заигрались в небожителей, непривыкших держать перед кем-то ответ. Что им до новой куртки москвички Корошевой?

На днях Александра получила новый ответ из Центробанка -  на сей раз за подписью другого зама управляющего, М.В. Рябова. Был он намного короче прежнего, с перечнем законов и подзаконных актов. И намного определенней.

“Отделение по Амурской области дальневосточного главного управления ЦБ РФ рассмотрело Ваше повторное обращение и сообщает следующее. Аналогичное Ваше обращение было рассмотрено Отделением по существу изложенных в нем вопросов. <...> Учитывая отсутствие новых доводов и обстоятельств в настоящем обращении, сообщаем что ранее доведенная до Вас позиция отделения не изменилась”.  В заключении заместитель управляющего Рябов ставит Александру в известность о том, что согласно  закону “О порядке рассмотрения обращений граждан” в случае, если гражданин повторяет запросы на которые ему ранее “неоднократно давались письменные ответы по существу”, уполномоченное лицо вправе принять решение о прекращении переписки.

Ну, то есть в отношении вкладчицы Корошевой такое решение, надо полагать, уже принято. И это решение - совершенно в логике всей деятельности Центробанка, который вообще предпочитает не вступать в переговоры – ни с бизнесом, ни с гражданами.

Читайте также:

Другие новости по теме «Общество»

Все новости дня

 

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"



Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//Общество

Сигал в России сможет получать пенсию в пять тысяч рублей

Сигал в России сможет получать пенсию в пять тысяч рублей

Российское гражданство, полученное звездой боевиков Стивеном Сигалом, дает ему право претендовать с начала следующего года на получение социальной пенсии, размер которой - пять тысяч рублей.

//Шоу-бизнес

«Имперский стиль» Вики Цыгановой пройдет по подиуму Estet Fashion Week

«Имперский стиль» Вики Цыгановой пройдет по подиуму Estet Fashion Week

19 ноября в Ювелирном доме «Эстет» пройдет открытый показ коллекции «Имперский стиль» бренда TSIGANOVA. Мероприятие ознаменует официальное закрытие XII сезона ювелирной недели моды Estet Fashion Week.

//Общество

Христиане требуют отменить статью за оскорбление чувств верующих

Христиане требуют отменить статью за оскорбление чувств верующих

Отменить статью 148 УК РФ об оскорблении чувств верующих, по крайней мере, в нынешнем виде. Петиция с соответствующим призывом опубликована на сайте Change.org и набрала более 6700 голосов за три недели.

//Общество

В УФСИН не подтвердили информацию об отстранении начальника колонии, где сидит Дадин

В УФСИН не подтвердили информацию об отстранении начальника колонии, где сидит Дадин

Представитель карельского УФСИН Виталий Фефелов заявил, что появившаяся в ряде СМИ информация об отстранении от должности начальника колонии, где сидит Ильдар Дадин, не соответствует действительности.

//Общество

Бизнесмены, подозреваемые в мошенничестве, могут избежать ареста

Бизнесмены, подозреваемые в мошенничестве, могут избежать ареста

Верховный суд РФ предложил запретить аресты подозреваемых по ряду экономических статей российского УК, в том числе о махинациях в сфере предпринимательской деятельности. Слуги Фемиды объяснили свое решение.

//Культура

Владимир Зельдин ушел в последний путь под бурные аплодисменты

Владимир Зельдин ушел в последний путь под бурные аплодисменты

3 ноября народный артист СССР, легендарный Владимир Зельдин отправился в последний путь под бурные аплодисменты поклонников и коллег. Когда гроб с телом уносили со сцены театра, началась овация.

//Происшествия

В Екатеринбурге во время случившегося потопа обнаружили мумию

В Екатеринбурге во время случившегося потопа обнаружили мумию

Как сообщается, прорвало стояк, который проходил через одну из квартир. На стук полиции и коммунальщиков никто не отвечал, поэтому пришлось вскрыть дверь. То, что обнаружили в квартире, повергло всех в шок.

//Общество

Начальника колонии, где могли пытать заключенного Дадина, временно отстранили

Начальника колонии, где могли пытать заключенного Дадина, временно отстранили

Начальнику ИК-7 Сергею Коссиеву посоветовали удалить всю информацию о себе и своих близких из соцсетей. По некоторым данным, семью начальника колонии взяли под охрану из-за поступающих им угроз.

//Происшествия

В одной из московских квартир обнаружили тело сотрудника ФСБ

В одной из московских квартир обнаружили тело сотрудника ФСБ

В четверг, 3 ноября, в одной из квартир, расположенных на севере Москвы, было обнаружено тело сотрудника ФСБ. Труп обнаружила в помещении бывшая супруга мужчины, которая и обратилась в полицию.

//Шоу-бизнес

Владимир Пресняков-старший и «Самоцветы» откроют Estet Fashion Week

Владимир Пресняков-старший и «Самоцветы» откроют Estet Fashion Week

Специальным гостем дня открытия XII сезона ювелирной недели моды Estet Fashion Week 15 ноября станет музыкант Владимир Пресняков-старший. Вместе с ВИА «Самоцветы» он исполнит популярные песни коллектива.

//Общество

Поклонская назвала Ленина извергом и сравнила его с Гитлером

Поклонская назвала Ленина извергом и сравнила его с Гитлером

Депутата Государственной Думы Наталью Поклонскую, известную своими монархическими взглядами, удивляет тот факт, что даже «изверги» двадцатого века не вызывают в народе такой антипатии, как царь Николай II.

//Новости ADWILE

//Криминал

В Ставрополье чета инвалидов подвергалась избиению от приемного сына-подростка

В Ставрополье чета инвалидов подвергалась избиению от приемного сына-подростка

В Ставропольском крае подросток был осужден за систематическое избиение бабушки и своих приемных родителей, инвалидов первой группы. За свои издевательства юноша получил полтора года колонии.

//Общество

Эти утомительные вкладчики

Эти утомительные вкладчики

Москвичка Александра Корошева продолжает эксперимент по принуждению “Центробанка” к ответственности перед гражданами. История переписки длится уже почти полгода – и чем дальше, тем выше в ней градус абсурда.

//Общество

Путин открыл итоговый форум активных граждан «Сообщество» в Москве

Путин открыл итоговый форум активных граждан «Сообщество» в Москве

Президент России Владимир Путин выступил с речью на открытии финального форума активных граждан «Сообщество», который стартовал в Москве и собрал представителей «третьего сектора» со всей страны.

//Хайтек

Одноклассники запустили приложение для оповещения о стихийных бедствиях

Одноклассники запустили приложение для оповещения о стихийных бедствиях

Социальная сеть Одноклассники и МЧС России объявили о запуске нового сервиса, призванного помочь пользователям во время стихийных бедствий и катастроф. Новая функция даст возможность устанавливать статус «Я в безопасности»...

//Общество

Названы 222 московские улицы, на которых в декабре введут платную парковку

Названы 222 московские улицы, на которых в декабре введут платную парковку

В четверг, 3 ноября, в сети появился список московских улиц, где в декабре текущего года может быть введена плата за парковку. Предполагается, что парковаться бесплатно нельзя будет еще на 222 улицах столицы.

//Культура

Вдова Олега Попова рассказала о пожелании клоуна на случай смерти

Вдова Олега Попова рассказала о пожелании клоуна на случай смерти

Всемирно известный клоун, народный артист СССР Олег Попов скончался минувшей ночью от остановки сердца, находясь на гастролях в Ростове-на-Дону. 86-летний артист не жаловался на здоровье.

//новости MIXADVERT.com

//Наука

Ученые обнаружили, что магнитный щит Земли «трескается»

Ученые обнаружили, что магнитный щит Земли «трескается»

Индийские физики выяснили, что в случае выбросов с Солнца в защитном щите нашей планеты могут появляться «дыры», которые пропускают через себя космические лучи. Ученые объяснили, чем это может быть опасно.

//Наука

В NASA собрали телескоп, в три раза больший "Хаббла"

В NASA собрали телескоп, в три раза больший "Хаббла"

Крупнейший в мире космический телескоп «Джеймс Уэбб», способный заменить почти в три раза меньший по размеру зеркала знаменитый «Хаббл», собран в NASA – об этом заявил глава агентства Чарльз Болден.

//Метеоновости

Москвичей предупредили об опасности

Москвичей предупредили об опасности

Сегодня в Гидрометцентре объявили "желтый" уровень погодной опасности на пятницу, 4 ноября. В День народного единства на Москву опустится туман, вследствие чего ситуация на дорогах будет непростой.

//Происшествия

Стала известна причина, по которой запросил аварийную посадку Airbus А320

Стала известна причина, по которой запросил аварийную посадку Airbus А320

Командир авиалайнера, летевшего из Санкт-Петербурга на Кипр, сообщил о неполадках на борту и запросил аварийную посадку в ростовском аэропорту. Когда самолет приземлился, стали известны причины ЧП.

//В мире

Путин не намерен посещать Нагасаки во время своего визита в Японию

Путин не намерен посещать Нагасаки во время своего визита в Японию

В четверг, 3 ноября, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в рамках своего грядущего рабочего визита в Японию не собирается посещать город Нагасаки.

//Политика

Южной Осетии могут вернуть историческое название

Южной Осетии могут вернуть историческое название

Политический совет по поводу возвращения Южной Осетии исторического названия Алания собирается в ближайшее время созвать президент республики Леонид Тибилов. Поводом стали сотни обращений его сограждан.

//Новости партнеров

//В мире

Военные Ирака: лидер ИГ находится в Мосуле

Военные Ирака: лидер ИГ находится в Мосуле

Сообщается, что предводитель боевиков может скрываться в городе, который пытаются освободить от террористов правительственные войска и коалиция во главе с США. Недавно Абу Бакр аль-Багдади сделал заявление.

//Спорт

ЦСКА разгромно проиграл «Монако» в Лиге чемпионов

ЦСКА разгромно проиграл «Монако» в Лиге чемпионов

Российский футбольный клуб ЦСКА потерпел разгромное поражение со счётом 3:0 от команды «Монако» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов и существенно усложнил своё положение в группе.

//Общество

Завтра будет открыт памятник князю Владимиру

Завтра будет открыт памятник князю Владимиру

В День народного единства, 4 ноября, в Москве будет открыт памятник крестителю Руси князю Владимиру. На торжественной церемонии в столице будут присутствовать президент РФ Владимир Путин и патриарх Кирилл.

//Общество

Актер Стивен Сигал стал гражданином России

Актер Стивен Сигал стал гражданином России

Знаменитый американский актер и продюсер Стивен Сигал сегодня стал гражданином России. Соответствующий указ в отношении Стивена Фредерика Сигала подписал президент Российской Федерации Владимир Путин.

//Образование

Митрофанушкам грозит подготовка в извозчики

Митрофанушкам грозит подготовка в извозчики

Учащимся образовательных школ грозит обязательный единый госэкзамен ещё и по географии. Министр образования и науки Ольга Васильева одобрила такую идею, предложенную Всероссийским съездом учителей географии.

//Происшествия

В Липецке дети играли в бейсбол, используя вместо мяча котенка

В Липецке дети играли в бейсбол, используя вместо мяча котенка

Зоозащитники зафиксировали еще один факт жестокого обращения с животными. В этот раз жертвой стал котенок. Дети подбрасывали его в воздух, отбивали палками и смотрели, насколько далеко он отлетит.

//Наука

Ученые: курение намного опаснее, чем считалось ранее

Ученые: курение намного опаснее, чем считалось ранее

Исследователи из Швеции провели ряд экспериментов и выяснили, что курение значительно опаснее, чем предполагалось раньше. Никотин оказывает крайне негативное влияние на кровяные клетки под названием нейтрофилы.

//Происшествия

Airbus А320 запросил разрешение на аварийную посадку в аэропорту Ростова-на-Дону

Airbus А320 запросил разрешение на аварийную посадку в аэропорту Ростова-на-Дону

Как сообщают СМИ, самолет совершал рейс из Санкт-Петербурга на Кипр. В какой-то момент командир авиалайнера решил прервать полет и запросил посадку в ростовском аэропорту. Он также объяснил, почему это сделал.

//Культура

Прощание с актером Владимиром Зельдиным началось в Москве

Прощание с актером Владимиром Зельдиным началось в Москве

Утром в четверг, 3 ноября, в Театре Российской армии в Москве началось прощание с легендарным российским актером, народным артистом СССР Владимиром Зельдиным, который ушел из жизни в возрасте 101 года.

//Происшествия

В детсаду Братска хулиган взял ребенка в заложники

В детсаду Братска хулиган взял ребенка в заложники

Страшный инцидент произошел в одном из дошкольных учреждений, когда все малыши были в сборе. В здание внезапно ворвался окровавленный мужчина, схватил ребенка и приставил к его горлу ножницы.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Музподарок от Юры Валова

//Новости

Dom

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Наши фотогалереи

//Читайте также

//D-agency.net

//Новости Globalteaser.ru

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

//Новости LiveInternet.ru

//Наши партнеры