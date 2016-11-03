Бизнесмены, подозреваемые в мошенничестве, могут избежать ареста

Верховный суд РФ вынес на рассмотрение возможность запрета арестов, когда дело касается целого ряда статей УК в экономической сфере.

В частности, могут избежать ареста бизнесмены, которых подозревают в том, что они разглашали информацию, содержащую коммерческую тайну. Запрет на взятие под стражу могут наложить даже на тех лиц, которые проходят по делам о мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности, легализации денег, незаконному обороту драгметаллов и еще ряду статей.

Слуги Фемиды пояснили, что не видят повода для ареста, если обвиняемый не нарушал меру пресечения, которая была избрана ранее, а также не скрывался.