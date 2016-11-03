Начальника колонии, где могли пытать заключенного Дадина, временно отстранили

В СМИ поступают новые подробности громкого дела, связанного с заключенным сегежской колонии номер 7 Ильдаром Дадиным. Как уже сообщали «АН-онлайн», осужденный написал своей супруге послание, в котором рассказал о пытках, которым его якобы подвергают в колонии. Также он попросил как можно шире придать огласке это письмо.

После публикации в ряде СМИ эта информация получила широкий общественный резонанс. По некоторым сведениям, начальнику колонии Сергею Коссиеву пришлось покинуть свой пост на время проверки. Сейчас его место занимает заместитель, сообщает gazeta.ru.

Также в СМИ поступают сообщения о том, что семья Сергея Коссиева взята под охрану, так как самому начальнику и его родным поступают угрозы. Есть сведения, что начальнику колонии посоветовали удалить всю информацию о себе и близких из соцсетей.

Напомним, что Ильдара Дадина уже осматривали гражданские врачи. Однако они заявили, что не нашли на теле заключенного следов избиений.