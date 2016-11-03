Завтра будет открыт памятник князю Владимиру

В День народного единства, 4 ноября, в Москве будет открыт памятник крестителю Руси князю Владимиру.

На торжественной церемонии открытия памятника князю Владимиру в столице будут присутствовать президент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В Кремле уточнили, что монумент был выполнен по проекту народного художника России С.А. Щербакова, а инициаторами проекта стали Российское военно-историческое общество и Правительство Москвы, передает "Газета.Ru".

Напомним, ранее стало известно, что ЮНЕСКО потребовал, чтобы российские власти предоставили отчет о монтаже памятника крестителю Руси.