В Санкт-Петербурге блогеры решили дать свой ответ на акцию "Увы-парад" и провели флешмоб под названием #АхПарад.

На улицы Северной столицы в рамках #АхПарада вышли оптимисты с плакатами, на которых были жизнеутверждающие надписи, в частности, "Роди троих детей", "Все будет хорошо, я узнавал", "Родился. Живи. Созидай". Блогеры попытались своим примером показать - унывать не следует, нужно смотреть на жизнь исключительно позитивно, передает sostav.ru.

Ранее в Петербурге прошло мероприятие под лозунгом "Война. Безработица. Ноябрь", который окрестили "увы-парадом для увы-патриотов". Надписи на плакатах были другими: "Родился, потерпел и умер", "Ты ничего не изменишь", "Все будет плохо и никогда не кончится", "Давайте это терпеть".