Больше половины россиян заходят в Интернет регулярно

Согласно информации Всероссийского центра изучения общественного мнения, на сегодняшний день больше половины россиян практически ежедневно пользуются Интернетом. Такая ситуация наблюдается на протяжении последних полутора лет, после того как в начале 2015 года был пройден 50-процентный рубеж. До того момента прибавка регулярно посещающей Сеть аудитории шла в течение восьми лет достаточно стремительными темпами: если в октябре 2006 года количество подобных пользователей составляло лишь 5% от всего населения страны, то к концу 2014 года оно уже достигло 48%. Высокая положительная динамика обеспечена двумя основными моментами: расширением географии самой Всемирной паутины в регионах и пониманием потребителями удобства использования сайтов для решения самых разнообразных задач.

Также стоит отметить, что Интернет показывает свою приемлемость для тотально занятых граждан, у которых элементарно не хватает времени на посещение магазинов, кинотеатров, ресторанов и других общественных мест. На виртуальные просторы переместились даже мероприятия по поиску своей второй половины. Такие площадки, как «IRK.Dating», оказались востребованными у людей различного возраста и социального положения. Так, по сведениям ВЦИОМ онлайн-знакомства занимают почетное второе место по популярности среди россиян.