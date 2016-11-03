Кокорин рассказал детям, что «Муму» написал Лермонтов

В довольно щекотливую ситуацию попал футболист сборной России Александр Кокорин на одной из детских телевизионных передач, которую транслируют в Санкт-Петербурге. Спортсмен продемонстрировал непростительное незнание школьной программы по литературе.

На вопрос, кто написал знаменитое произведение «Муму», он сначала замялся, а потом вдруг выдал «Лермонтов». Узнав, что рассказ не имеет никакого отношения к названному им автору, а вышло из-под пера Тургенева, футболист продемонстрировал своеобразную реакцию, сообщает tvzvezda.ru.

Он заявил, что не читал «Муму», и ему за это абсолютно не стыдно. Также Кокорин отметил, что всем известно, насколько плохо он учился.