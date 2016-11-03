Письмо сибирячки Президенту РФ: уймите «православных активистов»!

Сибирячка Татьяна Иванова обратилась к президенту Владимиру Путину с открытым письмом, которое оказалось в распоряжении нашей редакции. Женщина хочет обратить внимание главы государства на беспредел так называемых православных активистов.

Здравствуйте, уважаемый Владимир Владимирович!



Пишет Вам сибирячка Татьяна, потому что больше, судя по всему, разобраться в беде, обрушившейся на Новосибирск, некому.



Все дело в том, что с весны 2014 года неформальную власть над нашим городом взяли так называемые «православные активисты», к вере и Богу не имеющие ровным счетом никакого отношения.



Их лидеры – это Юрий Задоя (https://vk.com/id21376999) и Алексей Лобов (https://vk.com/id102231591), скандально известные тем, что силовыми методами срывают рок-концерты и театральные постановки, просто подгоняя к дверям клуба или театра бритоголовых молодчиков и избивая охрану (видеосвидетельство их нападения на секьюрити перед концертом Behemoth есть в интернете).



Им не нравится все: спектакли, выступления музыкантов, музейные выставки, которые заведомо согласованы с мэрией Новосибирска и разрешены к показу. Получается, Юрий Задоя и Алексей Лобов решили, что единственная власть в городе – это лишь они, а на наших официальных управленцев им просто чихать.



Только за пару последних лет Задоей написаны сотни доносов на атеистов и рокеров, режиссеров и художников. А этим летом Юрий Задоя ополчился и на собственного сына, насильственно отправив в психиатрическую больницу 20-летнего студента, которого вскоре врачи выпустили, потому что он был совершенно здоров.



А недавно из новостей мы все узнали, что Юрий Задоя на городском карнавале в честь Halloween устроил провокацию, напав на двух маленьких девочек просто потому, что ему не понравились их костюмы. Он так и заявил журналистам: «Я пришел немного подпортить вам праздник». Ну вот и подпортил, да так, что нам теперь страшно своих детей на улицу выпускать.



Но самое ужасное, что эти «православные активисты» орудуют по всей стране: от Москвы – до Краснодара, и в каждом городе есть свои хулиганы и драчуны, которые прикрывают банальный рэкет и экстремизм верой во Всевышнего. Они разгромили скульптуры, созданные ветераном Великой Отечественной Войны, многократно угрожали менеджерам ночных клубов… То им рок-опера не нравится, то уроки астрономии в школе… Все эти фортели активистов, сильно напоминающие сатанизм, оскорбляют религиозные чувства законопослушных православных христиан.



И я просто хочу, чтобы Вы, как Президент нашей большой страны, были в курсе, какие дела творятся у нас в глубинке.



С уважением,

Татьяна Иванова