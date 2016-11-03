Ревнивец из Новокузнецка, обезглавивший жену, оправится за решетку на 9 лет

Житель Новокузнецка, приревновавший и обезглавивший свою супругу, отправится за решетку на девять лет.

Кровавое преступление 32-летний мужчина совершил минувшим летом, заметив, что его жена беседует с другим в салоне автомобиля. Ревнивый муж вытащил возлюбленную из машины и начал жестоко избивать. Интересно, что ее собеседник не пожелал заступиться, а просто уехал с места инцидента.

Как сообщает "Вести.Ru", в какой-то момент женщина потеряла сознание, тогда супруг оттащил ее в кусты, а сам ушел домой за топором. Вернувшись, он несколько раз ударил острым предметом по шее "изменницы" и отрубил ей голову. После этого он сам вызвал полицию.