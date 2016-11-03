Примеры современной истории: взаимное уважение или импортозамещение зла

Массовое историческое знание напоминает проходной двор — все об истории что-то слышали, что-то когда-то читали и потому считают, что могут авторитетно и со знанием дела высказываться о том, о чем они, как правило, не имеют точного представления.

И чаще всего такие оценки проистекают из общих идеололгических предсталений и сиюминутных политических установок. Ярким примером тому - открытие различных памятников и мемориальных досок

Попытка избавитться от мемориальной доски Карлу Маннергейму в центре Петербурга увенчалась успехом. Памятник несколько раз обливали краской, обстреливали, били топором. И наконец убрали от греха подальше. В настоящее время ее передали на хранение в царскосельский музей Первой мировой войны — до лучших времен.

Вопрос о памятнике в Орле Ивану Грозному мог бы обсуждаться спокойно, в обстановке парламентских дебатов. Консерваторы тогда рассказали бы о роли царя в становлении русской государственности. Либералы и вообще граждане, стоящие на антиавторитарных позициях, объяснили бы, почему памятник палачу и убийце — вещь неприемлемая. Даже если речь идет о событиях далекого XVI века, и даже если в русской культуре сложился определенный противоречивый взгляд на этот сюжет. В конечном итоге тут мог быть найден какой-то компромисс.



Проблема памятника Ивану Грозному в Орле в меньшей степени связана с историческим пршлым и в значительно большей — с нами сегодняшними. Бедная русская история идет по кругу: памятники тиранам возникают лишь для того, чтобы быть разрушенными.

Нам хотелось бы жить в обществе, где вопрос об установки мемориальных досок и памятников разрешался в мирном ключе и где умеют вести дискуссию. В обществе, где оппонент еще не представляет собой врага, единственная форма коммуникации с которым — взаимное уважение.