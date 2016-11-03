Как будут рассчитывать стоимость жилья по новым методам кадастровой оценки

Как уже сообщалось ранее в СМИ, с этого года вступает в силу новая методика, по которой будут производить кадастровую оценку жилья. При этом специалисты утверждают, что данный способ расчета стоимости жилья является более точным.

Теперь производить кадастровую оценку будут массово. При этом начнут учитывать макроэкономические показатели. Примут во внимание целый ряд факторов: экологию в регионе, уровень жизни и миграции, процент инфляции и т.д., сообщает rg.ru.

Например, квартира рядом с заводом будет стоить меньше, чем аналогичная, но в экологически чистом районе. Также, если в регионе выше доход у населения, то и жилье там будет дороже.

Прекратят учитывать возможные варианты использования жилья. Будут брать во внимание лишь текущий. По мнению специалистов, в некоторых случаях это даже снизит стоимость.

Минэкономразвития хочет включить в оценку и степень износа. Правда, пока не решило, как это сделать в массовом порядке. Меньше будет стоить жилье, где нет удобств. Например, отсутствует газ, отопление, канализация или вода.

По мнению экспертов, новая методика прибавит работы оценщикам. Ведь она намного обширнее. Также уточняется, что способ расчетов по индивидуальным заказам останется прежним, хотя и, вероятно, вырастет в цене.