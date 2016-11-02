Россиян будут оповещать о чрезвычайных ситуациях через социальные сети

В скором времени уведомления о чрезвычайных ситуациях будут приходить россиянам на их аккаунта в соцсетях. Эта мера предусматривается в информационном соглашении между МЧС России, “ВКонтакте” и Mail.ru.

В пресс-службы МЧС сообщают, что это первый в мире подобный проект, предусматривающий оповещение пользователей социальных сетей в режиме реального времени. Те, кто имеет аккаунты в “Одноклассниках” и “ВКонтакте”, будут получать оповещения в виде сообщений или уведомлений. При этом пользователям будет доступна точная актуальная информация о текущей ситуации в регионе, о принимаемых мерах, способах защиты, а также номера горячих линий, экстренных служб и российских посольств и консульств.

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