На территории детского лагеря “Артек” теперь возводят особняки
2 ноября 2016, 20:56 [ «АН-онлайн» ]
На территории детского лагеря “Артек” было обнаружено 58 незаконных сооружений, в том числе и жилых объектов, возведенных неизвестными.
//Общество
2 ноября 2016, 20:56 [ «АН-онлайн» ]
На территории детского лагеря “Артек” было обнаружено 58 незаконных сооружений, в том числе и жилых объектов, возведенных неизвестными.
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