Пенсионерам станет проще искать дополнительный заработок

Официальный запуск Всероссийского портала «50 Плюс. Учись. Работай. Зарабатывай» состоялся в Москве в день открытия шестого по счёту Международного форума-выставки «50 ПЛЮС. Все плюсы зрелого возраста».

«Мы уже поняли, что никто на диванах сидеть не хочет, – сказала во вступительной речи председатель оргкомитета Проекта «50 ПЛЮС» Мария Салуцкая. – Все хотят активно и долго жить, поэтому теперь мы ставим вопрос: на что прожить так долго? Где наши знания мы можем применить, и где эти знания могут получить те, кто их ещё не получил?»

Помочь ответить на эти вопросы и призван новый федеральный портал, благодаря которому у людей зрелого и старшего возраста появится доступный способ поиска вакансий, проектной работы, предложений по учёбе и обмену знаниями, умениями и опытом.

«Сейчас пенсионеров почти 43 млн. Из них работают 15 млн человек, а готовы работать 18 млн, – отметила руководитель проекта «50 Плюс. Учись. Работай. Зарабатывай» Мария Захарова. – Мы хотим ввести такое понятие, как «трудовое долголетие», и для этого мы создали наш портал».

Как можно понять из названия, портал состоит из трёх основных разделов: «Учись», «Работай» и «Зарабатывай». В первом разделе пользователи смогут найти предложения от учебных заведений и частных преподавателей, а также информацию об образовательных программах, курсах и мастер-классах. Предложения по обмену полезными знаниями и компетенциями на безвозмездной основе можно будет найти во втором разделе, а для поиска дополнительного заработка предназначен третий раздел, в котором будут собраны вакансии и предложения от работодателей. По ожиданиям авторов портала «50 Плюс. Учись. Работай. Зарабатывай», его аудитория может достичь отметки в 4 млн человек.

Напомним, что социально ориентированный Проект «50 ПЛЮС» начал своё существование в 2011 году в качестве гражданской инициативы, которая направлена на продление активной жизни людей зрелого возраста и создание негосударственной системы социальной адаптации, общественной поддержки и защиты старшего поколения. За пять лет мероприятия, которые Проект «50 ПЛЮС» проводит в Москве, Владимирской области, Башкирии, Бурятии и других регионах России, посетили больше 350 тысяч человек.

Стартовавший в Москве VI Международный форум-выставка «50 ПЛЮС. Все плюсы зрелого возраста» состоит из восьми тематических разделов: Общество и государство, Здоровье и здоровый образ жизни, Финансы и право, Удобный дом, Отдых и путешествия, Мир увлечений, Мода и красота, а также Продуктовый ряд. Посетителей ждёт образовательная программа, презентации продуктов и услуг, ориентированных на людей зрелого возраста, а также развлекательная и бизнес-программа. Кроме того на выставке открыты стенды восьми департаментов и комитетов Правительства Москвы. Выставка продлится до 4 ноября.

Читайте также:

Кадровый резерв