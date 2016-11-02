Власти Москвы объяснили, почему закрыли офис Amnesty International

Сотрудники московского Департамента городского имущества смогли пролить свет на ситуацию с опечатыванием офиса международной неправительственной правозащитной организации Amnesty International.

Сообщается, что решение о закрытии офиса было принято на основании отсутствия договора на аренду помещения, занимаемого организацией. Сотрудники Департамента уточняют, что договор истек восемь лет назад и при отсутствии возражений со стороны города был продлен на том условии, что одна из сторон предупредит о своем отказе от договора за три месяца.

Кроме того, у Amnesty International имеется долг по арендной плате. Как сообщили в Департаменте, уведомление о необходимости его погашения и расторжении договора было своевременно направлено в организацию.

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