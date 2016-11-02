Поклонскую заманили в пиар-акцию, чтобы «раскрутить» фильм Учителя «Матильда»?

«АН-онлайн» уже сообщали о том, что вокруг фильма Алексея Учителя «Матильда» разразился скандал еще до его выхода в прокат. К депутату Госдумы Наталье Поклонской обратилось общественное движение «Царский крест». Оно попросило проверить фильм, посчитав, что он противоречит православию и российским ценностям. И депутат отреагировала. Она обратилась в генпрокуратуру с просьбой изучить киноленту.

По предварительным данным, фильм Учителя рассказывает о романе императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. И, в принципе, это тема как раз Поклонской. Депутат зарекомендовала себя монархическими взглядами.

Однако, возможно, не все так просто. «Аргументы недели - Крым» попытались более детально разобраться в данном вопросе и выяснили много любопытного.

Как оказалось, общество, которое обратилось к Поклонской, лишь в начале октября этого года зарегистрировало свою страницу в соцсетях. И весь аккаунт посвящен исключительно фильму «Матильда».

Исходя из этого можно предположить, что Поклонская стала орудием пиара. Ведь грамотный продюсер еще до выхода киноленты начинает ее рекламировать. И многие мечтают, чтобы вокруг их детища разразился скандал. Тогда люди обязательно обратят внимание на фильм и захотят его увидеть.

Также продюсеры стремятся не раскошеливаться на пиар, а грамотно привлечь ньюсмейкеров для «раскрутки» новшества абсолютно бесплатно. Не исключено, что в случае с «Матильдой» таким ньюсмейкером стала Поклонская.