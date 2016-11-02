Ранее “АН-онлайн” сообщали о пациенте “Он Клиник”, который пожаловался на значительное ухудшение своего состояния и практически полную потерю зрения после проведенной врачами клиники операции.

Однако, как сообщили представители “Он Клиник”, эта информация не соответствует действительности. Проведенные проверки со стороны Роспотребнадзора и Территориального органа по надзору в сфере здравоохранения не выявили никаких нарушений в оказании медицинских услуг. Более того, в результате экспертизы, проведенной Государственным бюро судебно-медицинской экспертизы, не было обнаружено никаких доказательств того, что вред, о котором заявил пациент, был причинен в ходе операции.

Теперь представители “Он Клиник” намерены обратиться в суд с исковым заявлением для защиты своей деловой репутации.









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