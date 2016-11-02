Анисина прокомментировала слухи о ее разводе, как следствии запугиваний

Громкий развод «звездной» пары продолжает обрастать новыми подробностями. Так, на заседании суда Никита Джигурда заявил, что не собирается разводиться с супругой, а ее решение расстаться с ним не что иное, как следствие того, что ее запугали.

Сама Анисина не подтвердила факт запугиваний. По ее словам, решение о разводе она приняла сама и сделала это осознанно.

Также олимпийская чемпионка отметила, что никогда не говорила детям что-либо плохое об отце. Наоборот, она старается скрывать от них подробности происходящего, сообщает life.ru.

Еще ранее появилась информация, что якобы у Джигурды появилась американская невеста, с которой он хочет расписаться и пригласить на свадьбу Марину Анисину. Олимпийская чемпионка заявила СМИ, что никуда не поедет, а супругу желает счастья.

Что касается Джигурды, то он назвал слухи о его свадьбе «фейком».