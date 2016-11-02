В Благовещенске 8-летний ребенок уехал в санаторий здоровым, а вернулся больным

Мать 8-летнего жителя Благовещенска в шоке. Она отправила сына на отдых в санаторий, а получила назад ребенка с целым букетом болезней, да еще следами от побоев.

Осмотрев мальчика, медики обнаружили большое число гематом и ссадин. Также врачи диагностировали стрептодермию и гайморит. По словам самого ребенка, он прятался в холод на балконе от парня, который его избивал. Мальчик рассказал, что он пытался жаловаться воспитателям, но безрезультатно, сообщает ren.tv.

В самом санатории рассказали, что гайморит просто не успели вылечить, а гнойники – это следствие аллергии от продуктов, которые дала ребенку его мать.

По факту случившегося началась проверка.