В ЭкоГородЭкспо за экопродукцией!

Сегодня всё больше и больше людей задаются вопросами: «Где покупать экологичную продукцию?», «Какую безопасную продукцию выбрать для себя и своей семьи?», «Как разобраться во множестве зелёных этикеток, которыми пестрят в последние годы прилавки супермаркетов?».

Чтобы получить ответы на все эти вопросы, познакомиться с ответственными производителями и продавцами экопродукции, приходите с 9 по 11 декабря на 6-ю международную выставку ЭкоГородЭкспо 2016.

Вот уже в шестой раз лучшие экокомпании со всего мира соберутся в самом центре Москвы. На Тишинской площади в выставочном центре «Т-Модуль» будет представлена натуральная и полезная продукция.

На выставке вы сможете продегустировать прекрасные оливковые масла с побережья Адриатики и аргановые масла с берегов Атлантического океана, кокосовую воду из Тайланда и суперфуды из Парагвая и различные биосладости с разных концов света. Попробуете молоко, сыры, овощи, фрукты, ароматный бездрожжевой хлеб с российских экоферм.

Помимо продуктов питания гостям предложат протестировать и купить биокосметику для женщин и мужчин из Европы, Израиля, США, Белоруссии, и ответственных российских производителей.

Вас приятно удивит широкий выбор моющих и чистящих экосредств, не вредящих здоровью человека и окружающей среде.

Самых маленьких посетителей порадует высококачественная одежда из органических тканей, щадящая но эффективная натуральная косметика и большое количество эковкусностей.

В экспозиции примут участие более ста компаний. Всю продукцию можно будет попробовать и купить по выставочным ценам, получить консультации представителей компаний производителей. Экспоненты с радостью расскажут вам о происхождении ингредиентов, предъявят свои экосертификаты, подберут продукцию, которая подходит именно вам и вашим близким. Практически на каждом стенде вас ждут лотереи и розыгрыши и небольшие подарки.

Посмотрите, как это было в прошлый раз по ссылке >>

Профессионалы прочитают лекции, проведут мастер-классы об экопродукции и здоровом образе жизни. Вы узнаете, как отличить экологичную продукцию от неэкологичной, как разобраться в составах продуктов, как содержать свой дом экологично, какие средства больше всего подойдут для вашего малыша, как приготовить в домашних условиях чистые продукты без использования химии и многое другое, что пригодится вам в повседневной жизни.

Посетить выставку и все мероприятия программы вы можете бесплатно, получив Электронный билет

Приходите на ЭкоГородЭкспо всей семьей, приводите своих друзей и знакомых. Вы гарантированно получите массу положительных эмоций и полезной информации.

До встречи на ЭкоГородЭкспо 9-11 декабря 2016 года!

Контакты:

Адрес: Москва, Тишинская пл., д. 1, ВЦ «Т-Модуль»

Тел: +7 495 778 36 01

E-mail: info@ecogorod-expo.ru

Сайт: www.ecogorod-expo.ru