Ученые нашли на Марсе осколок, похожий на те, что упали в СССР в 1947 году

Необычный осколок обнаружил на Красной планете марсоход. Он оказался небольшим по величине – четыре сантиметра в диаметре.

Вообще, по словам ученых, на Марсе находят много метеоритов. И, если каменные сложно отличить от поверхности планеты, то железные видно довольно хорошо. Атмосфера Марса устроена так, что она замедляет движение метеоритов, но не подвергает их разрушению.

Однако один из найденных осколков оказался довольно необычным. По форме камень округлый, а его поверхность гладкая. При этом на ней есть внушительные борозды. Назвали осколок Egg Rock.

По словам ученых, он очень похож на осколки от Сихотэ-Алиньского метеорита, упавшего в Советском Союзе еще в 1947 году.