Фанаты Бузовой и Тарасова направили Мизулиной петицию с просьбой помирить пару

Расставание еще одной знаменитой пары не просто стало громким событием, а повергло фанатов в настоящее отчаяние. Да такое, что они обратились к народным избранникам с просьбой помирить влюбленных.

В Сети уже обрел немалую известность хештег «моямой». Однако теперь к нему еще добавилось слово «живи». Так поклонники Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова пытаются высказать свои переживания по поводу расставания любимцев. В отчаянии они даже составили петицию, адресованную члену Совета Федерации Елене Мизулиной, в которой просят ее хоть как-то поспособствовать воссоединению «звездной» пары, сообщает life.ru.

Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов пока не раскрывают причины расставания, хотя и объявили о разрыве.