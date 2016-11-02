В Москве венезапно закрыли офис Amnesty International
2 ноября 2016, 15:50 [ «АН-онлайн» ]
Офис Amnesty International в Москве закрыт, замки заменены, электричество отключено, двери опечатаны. По словам сотрудников организации, произошло это до их прихода, без предупреждений и разъяснений от властей.
Оставлено лишь сообщение, что за вывозом вещей следует обратиться в департамент городского имущества, но там с журналистами общаться пока не стали. Версию об изъятии помещения за долги в Amnesty International отвергают: его арендовали 20 лет, платили исправно и находились в нормальном регулярном контакте с чиновниками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ничего не слышал о насильственном закрытии офиса организации.
Amnesty International известна в мире как международная правозащитная организация, лауреат Нобелевской премии. Регулярно выступает с критикой внутренней и внешней политики России касательно соблюдения прав и свобод человека, однако считается независимой. Штаб-квартира находится в Лондоне, источников финансирования очень много, среди них «засветились» Министерство международного развития Великобритании, Европейская комиссия и Государственный департамент США. Способы получения денег – от частных добровольных пожертвований до грантов.
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