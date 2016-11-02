ИноСМИ шокированы декларациями украинских чиновников и депутатов
2 ноября 2016, 14:59 [ «АН-онлайн» ]
Вынужденная условиями получения безвизового режима с ЕС система электронного декларирования имущества и доходов депутатов и чиновников на Украине вызвала общественный резонанс даже в Европе, пишет The Guardian.
Мало кто из коллег представителей украинской власти в Великобритании или Германии может позволить себе декларировать хранящиеся дома яйца Фаберже, коллекции средневекового холодного оружия, религиозные реликвии, а также десятки фирм, в том числе в оффшорах. Но больше всего украинских журналистов и общество поразило количество наличности на руках у своих избранников и их назначенцев.
Например, премьер-министр Владимир Гройсман задекларировал только наличными $1.2 млн, а также коллекцию дорогих часов. Другие украинские политики также заявили о владении сотнями тысяч долларов, пишет английская газета. И это в государстве, где считается хорошей зарплата в 200 долларов в месяц.
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