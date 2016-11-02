Глава культурной столицы России Георгий Полтавченко 2 октября сообщил о повышении тарифов на пассажирские перевозки в 2017 году. Цена одного жетона на метро составит 45 р, а на автобусе проезд обойдется в 40 р.

Полтавченко представил сегодня депутатам местного Заксобрания проект бюджета на 2017 год и планы на 2018 и 2019 годы, передает РИА Новости.

В настоящее время проезд в метро Санкт-Петербурга обходится пассажиру в 35 рублей, а проехать на автобусе или троллейбусе - в 30 рублей.

Губернатор Петербурга считает новые цены экономически обоснованными. О повышении расценок на проезд а пассажирском транспорте депутаты заговорили еще осенью прошлого года, но тогда решено было от этих планов отказаться.

При этом уточняется, что речь идет о тарифах разовых, проездные билеты подорожают от силы на 7,7%.