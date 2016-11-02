В РМК придумают, как убрать хвостохранилище в Карабаше

В рамках предстоящего года экологии, а также и в 2018 году в Карабаше будет проведен ряд мероприятий по улучшению экологии. На эти цели Русская медная компания планирует потратить более 2 миллиардов рублей.

По данным пресс-службы РМК, вчера, 1 ноября, руководство ЗАО «Карабашмедь» подписали соглашение о взаимодействии с Министерством природных ресурсов и экологии РФ, Росприророднадзором и губернатором Челябинской области Борисом Дубровским.

В первую очередь будет очищен воздух: для этого на заводе «Карабашмедь» будет построен участок механизированного розлива черновой меди, установлены новые конвертеры с газоплотными напыльниками и заменена газоочистная система. Также будет разработан проект рекультивации более 20 гектаров хвостохранилища, которое образовалось на территории предприятия за десятки лет работы.

По данным президента РМК Всеволода Левина, компания не только строит самые экологически безопасные предприятия, но и вкладывает средства в модернизацию уже имеющихся. Так, по самым скромным подсчетам, в «Карабашмедь» уже вложено более 16 миллиардов рублей.