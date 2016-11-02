Кириенко встречается с политологами и социологами

Сергей Кириенко приступил к изучению общества, с которым придётся работать на новом месте первого замглавы администрации президента: сегодня должна пройти встреча с социологами, вчера была с политтехнологами.

Впрочем, как утверждают околокремлёвские источники «Газеты.Ru», это уже не первые такие встречи. В конце октября Кириенко общался с такими видными социологами как Дмитрий Бадовский и Константин Костин - руководителями Института социально-экономических и политических исследований и Фонда развития гражданского общества, а также экспертами Игорем Буниным, Игорем Задориным, Татьяной Малевой и Михаилом Виноградовым. На новой встрече состав может быть несколько изменён, но тоже в количестве не более 10 человек, чтобы каждый мог высказаться и обменяться мнениями о процессах, происходящих в обществе, его рисках и вызовах.

Сообщается, что вчера на встрече с политологами и политтехнологами обсуждались похожие темы, но с уклоном в социально-политическую ситуацию и настроения в обществе. В числе участников называют Алексея Чеснакова, Дмитрия Орлова, Андрея Колядина и Константина Калачева.

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