Кировский бизнесмен передумал заказывать кировчанке ребенка

В середине октября один из кировских бизнесменов, Константин Мослов, разместил в социальной сети объявление, в котором предложил жительницам области родить ему ребенка за 500 тысяч рублей.

Малыша он хотел воспитывать сам, поэтому предполагалось, что мама после родов самоустранится и откажется от каких-либо прав на ребенка. Новости растиражировали кировские СМИ, общественность начала бурно обсуждать желание бизнесмена «купить ребенка».

Мужчине поступило несколько предложение поделиться своей историей от федеральных каналов. Параллельно бизнесмен вел кастинг кандидаток. Одна из них через СМИ обвинила мужчину в том, что на самом деле бизнесмен таким образом пиарит себя и свою компанию, а не ищет маму для своего ребенка.

Видимо, в ответ на странице бизнесмена в «ВК» появилось послание, в котором он назвал свои действия «легким стебом над современными женщинами-стервами и любительницами легких денег». Бизмесмен заявил, что опубликовал свое объявление, чтобы вызвать общественный резонанс. Также Константин написал, что хочет пойти традиционным путем, то есть создать семью и вместе с женщиной растить детей. В конце он принес извинения всем, кого «задел» своими действиями.

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